Испания

Наставник мадридского Реала прокомментировал гостевую игру его команды против Эльче.

В рамках последнего в уходящем 2020-м году тура испанской Ла Лиги мадридский Реал не смог в гостевом поединке обыграть Эльче (1:1), в результате чего позволил принципиальному сопернику в лице Атлетико единолично возглавить турнирную таблицу перед новогодними праздниками.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан в послематчевом интервью был немногословен, отметив что его команда имела все шансы добыть успех, однако не справилась с реализацией голевых моментов. Слова французского наставника приводит официальный сайт клуба.

"В первом тайме у нас было достаточно шансов для большего количества забитых мячей. После перерыва был план сыграть более спокойно в атаке, но соперники усложнили ситуацию, сравняв счет. Делать нечего, это — футбол, и сейчас нам уже пора думать о следующей игре. Два очка были потеряны нами, несмотря на отличную игру в первом тайме. Теперь, остается только упорная работа на тренировках перед следующей игрой.

Все команды имеют шанс в любой момент потерять очки. Текущий сезон — очень сложный. За нашей спиной осталось много хороших игр, но сегодня мы потеряли два очка. Впрочем, только в наших руках остается возможность наверстать упущенное уже в следующих поединках", — подытожил наставник Реала.

Зидана также спросили о текущем состоянии Мартина Эдегора и Эдена Азара, на фоне того, что главный тренер Реала решил задействовать бельгийца по ходу второго тайма: "Оба футболиста находятся в основной обойме на данный момент. Сегодня мы сделали три замены по ходу игры: Азар был в их числе, Мартин — нет. Не вижу в этом ничего страшного, ведь обоих нужно постепенно возвращать в процесс, а условия на поле требовали именно появление бельгийца. Каждый получит свой шанс".

В следующем туре мадридский Реал сыграет домашний поединок против Сельты из Виго.