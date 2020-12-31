Испания

"Матрасники" сумели оформить отрыв от принципиального соперника в последнем туре перед Новым годом.

По окончанию поединков мадридских Атлетико и Реала в рамках шестнадцатого тура испанской Ла Лиги, свой финальный вид перед празднованием Нового года получила пара лидирующих команд.

Подопечные Диего Симеоне впервые с сезона-1995/96 сумели завершить календарный год на первом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в четырнадцати сыгранных поединках. У идущего вторым коллектива Зинедина Зидана в активе числится на два балла меньше — 33, однако для достижения даже такого показателя "сливочным" понадобилось на две игры больше, чем принципиальным соперникам.

Как уже было отмечено, подобная ситуация сложилась с "матрасниками" 25 лет назад, что в конечном итоге привело их к чемпионскому титулу. Стоит отметить, что в тогдашнем составе мадридской команды числился их нынешний наставник Диего Симеоне, для которого игра против Хетафе (1:0) стала 500-й по главе Атлетико.

Следующий год мадридский Атлетико начнет с гостевого поединка против Алавеса.