Вратарь остался недоволен результатом игры против Эльче.
Тибо Куртуа, getty images
31 декабря 2020, 12:45
Голкипер Реала Тибо Куртуа дал свою оценку работе арбитра в поединке Примеры против Эльче (1:1).
"Когда судья свистит после одного нарушения, то он должен поступать так же и после второго, а не замечать нарушения только в одну сторону. Рефери просто забрал у нас энергию — мы были больше озабочены протестом, чем самой игрой.
Мы очень расстроены, ведь от нас ускользнули два очка", — цитирует Куртуа Marca.
Ранее свое мнение о поединке и потере очков высказал главный тренер Реала Зинедин Зидан.