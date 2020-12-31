Испания

Вратарь остался недоволен результатом игры против Эльче.

Голкипер Реала Тибо Куртуа дал свою оценку работе арбитра в поединке Примеры против Эльче (1:1).

"Когда судья свистит после одного нарушения, то он должен поступать так же и после второго, а не замечать нарушения только в одну сторону. Рефери просто забрал у нас энергию — мы были больше озабочены протестом, чем самой игрой.

Мы очень расстроены, ведь от нас ускользнули два очка", — цитирует Куртуа Marca.

Ранее свое мнение о поединке и потере очков высказал главный тренер Реала Зинедин Зидан.