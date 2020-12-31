Испания

Завершился поединок 16-го тура чемпионата Испании.

В рамках 16-го тура Ла Лиги Осасуна дома сыграла вничью с Алавесом (1:1).

Все голы были забиты уже во втором тайме. Хозяева, которые с первых минут играли в меньшинстве, забили первыми. Автор мяча — Торрес. Но на 75-й минуте Алавес отыгрался благодаря реализованному пенальти от Лукаса Переса.

Осасуна находится на предпоследнем месте в таблице — 19-я, а Алавес в середине — 13-й.

Осасуна — Алавес 1:1

Голы: Торрес, 68 — Перес, 75

Осасуна: Рубен Мартинес — Аридане, Хуан Крус, Видаль, Давид Гарсия — Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Монкайола, Рубен Гарсия, Кальери (Гальего, 46), Будимир (Эррера, 13).

Алавес: Пачеко — Лежен, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро (Томаш Тавареш, 77) — Ману Гарсия, Пина (Хота, 76), Мендес (Сайнс, 67), Риоха, Дейверсон (Лукас Перес, 46) — Хоселу.

Предупреждения: Пина, Дейверсон, Кальери, Лежен, Эррера, Ойер Санхурхо, Хота.

Удаление: Рубен (грубое нарушение)