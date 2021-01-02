Испания

Завершился матч 17-го тура Примеры.

В матче 17-го тура чемпионата Испании Вильярреал в родных стенах сумел удержать победу над Леванте.

Подопечные Эмери сумели сохранить за собой четвертую строчку, а левантийцы занимают 12-е место.

Вильярреал — Леванте 2:1

Голы: Ниньо, 19, Морено, 54 — Леон, 73

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Торрес, Педраса (Коста, 76) — Тригерос, Парехо, Гомес (Эступинан, 67) — Морено, Ниньо ( Фойт, 46), Пино (Чуквуезе, 46)

Леванте: Фернандес — Тоно (Мирамон, 71), Дуарте, Коке (де Фрутос, 65), Сон — Клерк, Мелеро (Моралес, 63), Редоя, Рочина (Мальса, 29) — Гомес, Рохер

Предупреждения: Пино — Мальса