Наставник "сливочных" поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге.
Зинедин Зидан (справа) и Диего Симеоне, Getty Images
01 января 2021, 19:56
Главный тренер Реала Зинедин Зидан ответил на вопросы о борьбы за титул чемпионата Испании и рассказал о желаниях на 2021-й год.
– Атлетико фаворит в борьбе за Ла Лигу?
– Они идут на первом месте и впереди, это все. Не думаю, что гонка за титул будет только между нами и ними. Будет очень открытая борьба за титул.
– Каковы ваши желания на новый год?
– Чтобы не было травм, чтобы мы попытались выиграть титулы, а тот, кто страдает, – лучше провел время, – цитирует Зидана Marca.
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