Испания

Наставник "сливочных" поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан ответил на вопросы о борьбы за титул чемпионата Испании и рассказал о желаниях на 2021-й год.

– Атлетико фаворит в борьбе за Ла Лигу?

– Они идут на первом месте и впереди, это все. Не думаю, что гонка за титул будет только между нами и ними. Будет очень открытая борьба за титул.

– Каковы ваши желания на новый год?

– Чтобы не было травм, чтобы мы попытались выиграть титулы, а тот, кто страдает, – лучше провел время, – цитирует Зидана Marca.

Ранее французский специалист рассказал о возвращении после травмы полузащитников Эдена Азара и Мартина Эдегора.