Испания

Команды по разу забивали в принципиальном матче.

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги состоялось Севильское дерби между Бетисом и Севильей. Закончилось оно ничьей (1:1).

В первом тайме Бетис действовал намного острее, пробив по воротам Буну восемь раз. Однако голы забивались во втором тайме.

На 48-й минуте Севилья открыла счет благодаря Сусо. Испанец принял мяч в штрафной и бильярдным ударом закатил его в правый нижний угол.

Но спустя три минуте Каналес с пенальти счет сравнял. На 75-й Фекир получил возможность вывести хозяев вперед, но не забил 11-метровый.

После этого матча Севилья занимает пятое место в таблице Ла Лиги, а Бетис идет в середине таблицы, на девятой строчке.

Бетис — Севилья 1:1

Голы: Сусо, 48 — Каналес, 51