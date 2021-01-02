Команды по разу забивали в принципиальном матче.
Бетис - Севилья, getty images
02 января 2021, 19:12
В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги состоялось Севильское дерби между Бетисом и Севильей. Закончилось оно ничьей (1:1).
В первом тайме Бетис действовал намного острее, пробив по воротам Буну восемь раз. Однако голы забивались во втором тайме.
На 48-й минуте Севилья открыла счет благодаря Сусо. Испанец принял мяч в штрафной и бильярдным ударом закатил его в правый нижний угол.
Но спустя три минуте Каналес с пенальти счет сравнял. На 75-й Фекир получил возможность вывести хозяев вперед, но не забил 11-метровый.
После этого матча Севилья занимает пятое место в таблице Ла Лиги, а Бетис идет в середине таблицы, на девятой строчке.
Бетис — Севилья 1:1
Голы: Сусо, 48 — Каналес, 51
- Бетис: Браво — Эмерсон, Миранда, Руис, Манди — Лайнес, Каналес (Акуоку, 81), Руибаль (Родри, 89), Родригес, Фекир — Морон (Иглесиас, 84).
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- Севилья: Буну — Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья — Оливер Торрес (Эн-Несири, 46), Гудель, Окампос (Алеиш Видаль, 90), Жордан (Оскар Родригес, 77) — Сусо (Мунир, 77), де Йонг (Ракитич, 46).
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- Предупреждения: Миранда, Руис, Оливер Торрес, Родригес, Лайнес, Эмерсон, Ракитич.