Испания

Эмили Руссо намерен быть честным в аргентинцем.

Кандидат в президенты Барселоны Эмили Руссо заявил, что намерен быть честным с лидером команды Лионелем Месси касательно финансовых возможностей клуба.

"Я посмотрю Лео в глаза и скажу: "Клуб не может платить тебе такую зарплату. А теперь позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте, который мы запускаем. Мы окружим тебя молодыми футболистами".

Месси хотел уйти не из-за финансов, а из-за отсутствия спортивного проекта", — цитирует Руссо издание Sport.es.

Ранее о грядущей работе с аргентинским футболистом рассказал другой кандидат в президенты клуба — Жоан Лапорта.