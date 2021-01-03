Испания

Завершились два поединка чемпионата Испании.

Реал Сосьедад в рамках семнадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле и не смог одолеть Осасуну.

Баски пропустили в середине первого тайма, но смогли отыграться в начале второй половины.

Реал Сосьедад — Осасуна 1:1

Голы: Барренечеа, 46 — Кальери, 20

Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман, Муньос, Саньян, Субельдия — Ойарсабаль (Гуриди, 66), Гевара (Субименди, 78), Порту (Меркеланс, 66), Мерино, Барренечеа (Горосабель, 78) — Виллиан Жозе (Баутиста, 60).

Осасуна: Эррера — Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Хуан Крус — Монкайола, Иньиго Перес, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 67), Барха (Хони Родригес, 67) — Кальери (Будимир, 77), Мартинес (Ронкалья, 85).

Предупреждения: Субельдия — Ронкалья

В другом поединке Гранада отправилась в гости к Эйбару и уступила со счетом 0:2, пропустив оба гола во втором тайме.

Эйбар — Гранада 2:0

Голы: Хиль, 55, 76

Эйбар: Дмитрович — Рафа Соареш, Оливейра, Бигас, Посо - Экспосито, Инуи (Арбилья, 68), Диоп, Хиль — Энрик (Муто, 75), Кике Гарсия (Альварес, 90).

Гранада: Руй Силва — Кини, Нева (Диас, 75), Херман Санчес, Вальехо — Кенеди (Соро, 66), Эррера, Гоналон (Этеки, 66), Пуэртас — Сольдадо (Молина, 66), Суарес.

Предупреждения: Диоп, Экспосито — Херман Санчес