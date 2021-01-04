Испания

Тренер вернулся к работе в испанской Примере.

Официальный сайт Атлетика сообщает, что новым главным тренером команды стал Марселино Гарсия Тораль.

Отмечается, что испанский специалист подписал с басками контракт до лета 2022 года. Напомним, что ранее Атлетик объявил об уходе Гаиски Гаритано.

Последним местом работы Марселино была Валенсия, из которой его уволили в сентябре 2019 года, после того, как у него произошел конфликт с президентом клуба.

После 17 игр Атлетик набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре "баски" сыграют против Барселоны.