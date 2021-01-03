Испания

Гаиска Гаритано покинул команду из Бильбао.

Победа в матче 17-го тура чемпионата Испании над Эльче позволила Атлетику подняться на девятое место в турнирной таблице, однако стала "пирровой" для тренера команды Гаиски Гаритано.

Руководство клуба решило расстаться с 45-летним специалистом. Имя его преемника пока не называется.

"Клуб благодарит Вас за самоотверженность и упорный труд, – говорится в сообщении официального сайта Атлетика. – Вы не испугались возглавить команду в непростой период ее истории, руководили ею в 89-ти матчах и смогли вывести в финал Кубка Испании. Желаем Вам всего наилучшего в будущем".

Интересно, что в последний раз Атлетик увольнял тренера по ходу сезона сразу после победы почти 35 лет назад: 19 января 1986 года после победы над Эрчулесом (1:0) работы лишился Хавьер Клементе — сообщает ОРТА.

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