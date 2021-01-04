Испания

Вратарь высказался о форме своей команды.

Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген высказал свое мнение о игре команды после поединка против Уэски (1:0).

"В течение 35 минут мы играли очень хорошо. Мы много владели мячом, мы давили на них, когда мы теряли мяч, мы были прямо перед ними, чтобы продолжать прессинговать.

Мы должны улучшаться, показывать более качественный футбол. Но мы выиграли игру, что очень важно, и мы идем вперед", — сказал Тер Штеген официальному сайту клуба.

Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что команде необходим еще один нападающий.