Аргентинец оказался вне символического списка.
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04 января 2021, 13:57
Французское авторитетное СМИ L’Equipe опубликовало символическую сборную лучших футболистов прошедшего 2020-го года.
Примечательно, что в номинальную команду не попал нападающий Барселоны Лионель Месси. К слову, в символической сборной года от ФИФА аргентинцу место нашлось.
Команда от L’Equipe выглядит следующий образом:
Вратарь: Мануэль Нойер
Защитники: Альфонсо Дэвис, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд;
Полузащитники: Тиаго Алькантара, Йозуа Киммих, Кевин де Брюйне, Неймар;
Нападающие: Криштиану Роналду, Роберт Левандовски.
Ранее сообщалось, что Месси провел 500-й матч за Барселону в рамках Примеры.