Французское авторитетное СМИ L’Equipe опубликовало символическую сборную лучших футболистов прошедшего 2020-го года.

Примечательно, что в номинальную команду не попал нападающий Барселоны Лионель Месси. К слову, в символической сборной года от ФИФА аргентинцу место нашлось.

Команда от L’Equipe выглядит следующий образом:

Вратарь: Мануэль Нойер 

Защитники: Альфонсо Дэвис, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд;

Полузащитники: Тиаго Алькантара, Йозуа Киммих, Кевин де Брюйне, Неймар;

Нападающие: Криштиану Роналду, Роберт Левандовски.

Ранее сообщалось, что Месси провел 500-й матч за Барселону в рамках Примеры.