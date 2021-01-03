Испания

Капитан Барселоны стал первым не испанцем, которому покорился этот рубеж.

Матч 17-го тура чемпионата Испании против Уэски стал 500-м в Ла Лиге для форварда Барселоны Лионеля Месси — сообщает ОРТА.

Аргентинец стал первым не испанским футболистом, которому покорилось это достижение.

Всего три игрока до Месси сыграли 500 и более матчей в Ла Лиге: Хоакин (565), Серхио Рамос (506) и Рауль Гарсия (501).

С 1 января Месси получил официальное право вести переговоры о переходе в другой клуб и, возможно, летом покинет Барселону и Испанию.