Мадридцы не оставляют попыток договориться с испанцем.
Серхио Рамос, getty images
04 января 2021, 20:26
Реал продолжает вести переговоры с Серхио Рамосом о продлении контракта и предложил ему два варианта, об этом рассказал журналист Жозе Педрероль на канале El Chiringuito.
Первый из них предусматривает соглашение на один год с сохранением текущей заработной платы испанского защитника.
При втором варианте Серхио Рамос получит сделку на два года, но его зарплата будет уменьшена на 10 процентов.
Капитан мадридской команды в этом сезоне провел 16 поединков, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.
Напомним, что ранее руководство Реала сократило заработную плату футболистам на десять процентов.