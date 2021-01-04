Испания

Мадридцы не оставляют попыток договориться с испанцем.

Реал продолжает вести переговоры с Серхио Рамосом о продлении контракта и предложил ему два варианта, об этом рассказал журналист Жозе Педрероль на канале El Chiringuito.

Первый из них предусматривает соглашение на один год с сохранением текущей заработной платы испанского защитника.

При втором варианте Серхио Рамос получит сделку на два года, но его зарплата будет уменьшена на 10 процентов.

Капитан мадридской команды в этом сезоне провел 16 поединков, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.

Напомним, что ранее руководство Реала сократило заработную плату футболистам на десять процентов.