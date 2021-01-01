Мадридский клуб немного разгрузил ведомость.
Лука Модрич, getty images
01 января 2021, 20:27
Руководство Реала сократило заработную плату футболистам на десять процентов, сообщает издание Marca.
Источник утверждает, что данное решение было принято после согласования между директорами клуба и футболистами.
Отметим, что по прогнозам бюджет "сливочных" в этом сезоне должен был составить порядка 900 миллионов евро, но в реальности оказалось 618 миллионов евро.
Реал не планирует совершать трансферы в текущее зимнее трансферное окно. Входящий трансфер может состояться только в случае продажи футболиста.
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