Испания

Мадридский клуб немного разгрузил ведомость.

Руководство Реала сократило заработную плату футболистам на десять процентов, сообщает издание Marca.

Источник утверждает, что данное решение было принято после согласования между директорами клуба и футболистами.

Отметим, что по прогнозам бюджет "сливочных" в этом сезоне должен был составить порядка 900 миллионов евро, но в реальности оказалось 618 миллионов евро.

Реал не планирует совершать трансферы в текущее зимнее трансферное окно. Входящий трансфер может состояться только в случае продажи футболиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.