Испанский полузащитник будет играть за клуб из пригорода Мадрида до конца сезона.
Карлес Аленья, Getty Images
06 января 2021, 12:58
Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской Барселоны Карлес Аленья покинет команду по причине недостаточного количества игрового времени. Эту информацию на одной из своих недавних пресс-конференций подтвердил наставник "блаугранас" Рональд Куман.
Как оказалось, на 23-летнего испанского футболиста быстро нашелся заинтересованный в его переходе клуб. Им стал Хетафе из одноименного пригорода Мадрида, который в данный момент сезона озабочен опасной перспективой попасть в зону вылета.
Информацию о переходе уже успел подтвердить официальный Twitter-аккаунт "городских". Стали известны и сроки арендного соглашения: футболист пробудет в составе Хетафе до конца июня 2021 года, после чего останется еще один год его контракта с каталонской Барселоной.
Напомним, что Аленья лишь в конце июля прошлого года вернулся из аренды в севильском Бетисе, за который выступал с 1 января 2020 года.
В текущем сезоне Карлес успел провести в футболке Барселоны 5 поединков (170 минут), не отметившись результативными действиями.
Испанский полузащитник имеет все шансы быть задействованы уже в ближайшей игре своей новой команды, в которой Хетафе на выезде будет противостоять Эльче. Поединок запланирован на 10 января.