Испания

Испанский полузащитник будет играть за клуб из пригорода Мадрида до конца сезона.

Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской Барселоны Карлес Аленья покинет команду по причине недостаточного количества игрового времени. Эту информацию на одной из своих недавних пресс-конференций подтвердил наставник "блаугранас" Рональд Куман.

Как оказалось, на 23-летнего испанского футболиста быстро нашелся заинтересованный в его переходе клуб. Им стал Хетафе из одноименного пригорода Мадрида, который в данный момент сезона озабочен опасной перспективой попасть в зону вылета.

Информацию о переходе уже успел подтвердить официальный Twitter-аккаунт "городских". Стали известны и сроки арендного соглашения: футболист пробудет в составе Хетафе до конца июня 2021 года, после чего останется еще один год его контракта с каталонской Барселоной.

📢 OFICIAL | Carles Aleñá nuevo futbolista del Getafe C.F.



¡Bienvenido a la familia azulona! 🥳#AleñaAzulon pic.twitter.com/pAeQmON5IZ — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 6, 2021

Напомним, что Аленья лишь в конце июля прошлого года вернулся из аренды в севильском Бетисе, за который выступал с 1 января 2020 года.

В текущем сезоне Карлес успел провести в футболке Барселоны 5 поединков (170 минут), не отметившись результативными действиями.

Испанский полузащитник имеет все шансы быть задействованы уже в ближайшей игре своей новой команды, в которой Хетафе на выезде будет противостоять Эльче. Поединок запланирован на 10 января.