Испания

Футболист продолжит свою карьеру в другом клубе.

Полузащитник каталонской Барселоны Карлес Аленья переберется в другой клуб. Об этом сообщил главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

"У Аленьи есть разрешение от Барсы искать новый клуб. Когда все будет решено, я смогу высказать свое мнение, но есть игроки, которые могут решить, остаться им в Барселоне, или нет. Он решил добиваться своего трансфера", — сказал Куман в интервью Diario Sport.

Отметим, что наиболее вероятным является переезд хавбека в Хетафе на правах аренды в зимнее траснферное окно.

Аленья провел за каталонцев в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах, в которых голов не забивал.

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