Испания

"Матрасники" прекратили свои выступления в Кубке Короля.

Атлетико в рамках поединка второго раунда Кубка Испании отправился в гости к Корнелье из Сегунды В и уступил с минимальным счетом.

"Матрасники" пропустили единственный гол в матче уже на седьмой минуте, а на исходе часа игры остались в меньшинстве — удаление получил Рикард Санчес.

Корнелья — Атлетико 1:0

Гол: Адриан Хименес, 7

Состав Атлетико: Сан-Роман — Хименес (Савич, 11), Рикард Санчес, Фелипе, Лоди - Корреа, Кондогбиа, Торрейра, Сауль — Жоау Фелиш (Сориано, 75), Витоло (Шапонич, 65).

Отметим, что в прошлом году мадридцы также покинули розыгрыш турнира после поражения от Леонесы из Сегунды В.

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