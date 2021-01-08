Виктор Фонт высказался о важности игрока.
Лионель Месси, getty images
08 января 2021, 11:55
Кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонт заявил, что клубу важно создать все надлежащие условия для нападающего Лионеля Месси.
"В идеале должен быть пожизненный контракт. В краткосрочной перспективе мы будем просто рассчитывать на него как на игрока. Хави уверен, что сохранение в команде лучшего игрока мира – это приоритет на данный момент.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе его присутствие в руководстве необходимо. Мы просто не осознаем, что значит иметь в составе лучшего игрока в истории на международном уровне. То, что он сможет нам дать после завершения карьеры, не поддается количественной оценке", — сказал Фонт Marca.
Ранее сообщалось, что Хави войдет в совет директоров Барселоны, если Фонт добудет победу на выборах.