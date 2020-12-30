Испания

Кандидат в президенты "сине-гранатовых" рассказал о подборе кадров в случае победы на выборах.

Кандидат на пост президента Барселоны Виктор Фонт заявил, что Хави и Йорди Кройфф войдут в совет директоров клуба в случае его победы н выборах.

Специалист сообщил, что Хави займет пост генерального менеджера Барселоны, а Кройфф — возможным спортивным директором. Фонт заверил, что вопрос с Йорди решается.

"Моя цель – гарантировать согласованную работу во всех сферах. Йорди Кройфф – это мечта Хави с точки зрения спортивного менеджмента. Мы работаем над тем, чтобы убедить его.

Нам не нужны менеджеры, принимающие решения в вопросах, которые не входят в их компетенцию. Мы хотим сделать ставку на структуру, где каждый отдел доверяет друг другу.

Да, в руководстве будут люди, которые пришли из мира спорта, но не посвятили себя лишь одной области", – цитирует Фонта La Vanguardia.

На сегодняшний день Хави тренирует катарский Аль-Садд, а Йорди Кройфф является сыном легендарного тренера каталонского клуба Йохана Кройффа. Отметим, что Йорди также выступал в составе "сине-гранатовых".

Выборы президента Барселоны состоятся 24 января.

Ранее Виктор Фонт уверял, что сможет убедить Месси остаться в клубе в случае победы на выборах.