Японец будет получать практику в другой команде.
Такефуса Кубо, getty images
08 января 2021, 16:30
Официальный сайт Реала сообщает, что полузащитник Такефуса Кубо, который первую половину сезона провел в Вильярреале, был отозван из аренды.
Сообщается, что вторую половину сезона японский футболист проведет в стане Хетафе.
Напомним, Кубо сам хотел покинуть Вильярреал, так как тренерский штаб не предоставлял игроку достаточно игрового времени, чем был недоволен и Реал.
Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Аленья также присоединился к Хетафе на правах аренды до конца сезона.