Испания

Японец будет получать практику в другой команде.

Официальный сайт Реала сообщает, что полузащитник Такефуса Кубо, который первую половину сезона провел в Вильярреале, был отозван из аренды.

Сообщается, что вторую половину сезона японский футболист проведет в стане Хетафе.

Напомним, Кубо сам хотел покинуть Вильярреал, так как тренерский штаб не предоставлял игроку достаточно игрового времени, чем был недоволен и Реал.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Аленья также присоединился к Хетафе на правах аренды до конца сезона.