Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Реал в рамках восемнадцатого тура чемпионата Испании отправился в гости к Осасуне.

Осасуна — Реал

Суббота, 9 января, 22:00. Стадион Эль Садар, Памплона. Сезар Сото — главный арбитр встречи.

Осасуна после шестнадцати матчей набрала четырнадцать баллов и находится на девятнадцатой строчке турнирной таблицы. Дела памплонцев обстоят не лучшим образом, но они всегда славились умением дать бой сильным соперникам на своем поле, хотя в текущем сезоне это может быть вовсе незаметно.

Осасуна несколько дней назад провела поединок в Кубке Испании против Олота и добилась уверенной победы со счетом 3:0, которая, как минимум должна поднять настроение игрокам памплонцев. Что касается Реала, то тут никаких проблем с атмосферой быть не должно — мадридцы отлично идут по турнирной дистанции и не играли в Кубке Короля среди недели.

В минувшем туре чемпионата Испании Реал принимал на своем поле Сельту и добился победы с комфортным счетом — 2:0. Некоторое давление исходит на Реал извне. Так, сперва было непонятно, сможет ли Зинедин Зидан отправиться на игру из-за контакта с человеком, который был болен коронавирусом.

Кроме того, расследование по делу Вальбуэна, в котором замешан Карим Бензема, вновь сдвинулось с места, а потому главной ударной силе мадридцев грозит суд. Непонятно, как это повлияло на его настрой, но Зидан уверен в своем нападающем. Отметим, что тренерский штаб мадридцев не сможет рассчитывать на Родриго и Карвахаля.

Не сыграют: Авилья, Мартинес — Родриго, Карвахаль