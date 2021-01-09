Испания

Команды сумели забить четыре мяча за первую четверть игрового часа.

Стартовый поединок футбольного уик-энда в Испании обещал стать достаточно интересным. В рамках восемнадцатого тура национального первенства андалузская Севилья принимала на своем поле прямого конкурента в борьбе за место в потенциальной зоне еврокубков — Реал Сосьедад. Были бы открыт болельщикам доступ на трибуны — ажиотаж вокруг этого противостояния был бы еще больше, но и у аудитории у телевизора было достаточно поводов для того, чтобы по полной вкусить игру на Рамон Санчес Писхуан.

Нервионцы достаточно уверенно продвигались в сторону более лучших позиций в турнирной таблице в последнее время. Коллектив Хулена Лопетеги поплатился за свой успех на международной арене образца концовки прошлого сезона, испытав определенные проблемы на старте новой еврокубковой кампании. Однако вспомнить, когда команда в последний раз не набирала очки, не заглядывая при этом в ее график, было достаточно сложно.

Реал Сосьедад — это история совершенно об ином распределении баланса сил в текущем сезоне. Команда Иманоля Альгуасиля, наоборот, выдала ударный старт, но конец ноября и весь декабрь просто завалила. "Королевский" клуб на первых порах записывали в непосредственные участники борьбы за чемпионское звание, однако семь матчей с потерей очков из восьми последних встреч заставили задвинуть подобные предположения в дальний ящик.

Казалось бы, ответственная игра для обеих команд. Однако ожидать настолько грубых ошибок в обороне уже на первых минутах с каждой из сторон попросту никто не мог. Защита гостей отличилась первой, когда на 4-й минуте простой, но классно исполненной, передачей с правого фланга запустил Сусо внутрь чужих владений Фернандо, который затем покатил на пустые ворота. Не успели мы полюбоваться предголевым пасом, как Диего Карлос отметился лучшим автоголом в 2021-м году на данный момент — защитник не увидел выход из ворот Буну, но даже если так, то отдавать верхом передачу в створ точно не следовало бы. Получился шедевр.

Ответная атака Севильи — вновь результативный удар! Пасом вперед от своей штрафной Мерино подарил мяч соперникам, после чего был наказан пробросом между ног от Эн-Несири, который этим же движением отрезал еще двух игроков обороны гостей, после чего пробил в правый нижний угол. Гулять так гулять! 14-я минута, подача Оярсабаля с углового на правом фланге на дальний угол вратарской, завершающий удар от Исака — команды устроили настоящую вакханалию на футбольном поле!

Всяческими силами тренеры, да и сами игроки, старались потушить настоящий пожар эмоций, который разгорелся по ходу стартовых минут. Сказать, что им это удалось в полной мере было бы несправедливым по отношению к голкиперам, каждому из которых пришлось до перерыва еще несколько раз вступать в игру. Буну отметился сейвом при первом ударе в створ, который не превратился в гол, отразив выстрел с близкой дистанции от Гуриди, а Ремиро потащил прицельный выстрел со средней дистанции от Хордана в левую девятку.

Если и найдется поединок в этот уик-энд, который сможет затмить эту игру, то сложно представить, что же такого должны будут сделать в нем футболисты. Севилья вышла на второй тайм заряженной на чужие ворота, и уже на первой минуте после перерыва сумел оформить хет-трик Эн-Несири, завершив прострел с правого фланга от Окампоса. Сказать по правде, страшно стало в этот момент с той точки зрения, что команды могут действительно не остановиться в плане оформления забитых мячей. Игра кипела эмоциями, но всему нужно знать свою меру.

Не знал ее только в количестве допускаемых ошибок при игре на выходе из ворот голкипер хозяев Буну. Как минимум, трижды защитникам приходилось страховать его при простых подачах от углового флажка, и нервионцам в эти моменты просто везло с выбором позиции на линии. Севилья перешла на модель игры через контратаки. Они были достаточно опасными, с этим не поспоришь. Но Эн-Несири устал забивать, поэтому большую часть потенциальных возможностей испортил расхлябанными действиями в завершении. Но и уже проделанной им ранее работы было достаточно.

В следующем туре андалузская Севилья будет проводить выездное противостояние против мадридского Атлетико, а Реал Сосьедад на своем поле примет севильский Бетис.— Реал Сосьедад 3:2Эн-Несири, 4, 7, 46 — Карлос, 5 (авт.), Исак, 14Буну — Навас (Видаль, 69), Кунде, Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич (Оскар, 84) — Сусо (Мунир, 84), Эн-Несири (де Йонг, 89), Окампос (Васкес, 89).Ремиро — Горосабель, Субельдия, Саньян (Ле Норман, 46), Муньос — Порту (Янузай, 78), Мерино, Субименди, Гуриди (Барренечеа, 56) — Исак, Оярсабаль (Лопес, 78).Предупреждения: Муньос, Саньян, Гуриди.