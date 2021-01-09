Испания

Капитан Барселоны оформил дубль в ворота Гранады, благодаря чему улучшил показатель своих результативных действий.

Барселона отправилась в гости к Гранаде в рамках 18-го тура Ла Лиги, где близится к своей третьей победе кряду в испанском первенстве.

В этом матче одним из главных героев в составе "сине-гранатовых" стал Лионель Месси, которому удалось записать на свой счет дубль во второй встрече подряд. В поединке прошлого тура аргентинскому нападающему также удалось отправить два мяча в ворота Атлетика из Бильбао.

Таким образом, в последних пять матчах за Барселону в чемпионате Испании Месси забил шесть голов и отдал два ассиста. Помимо Атлетика и Гранады, капитан каталонцев отличался результативными действиями против Вальядолида, Валенсии и Уэски.

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