Испания

Полузащитник по количеству матчей за "сине-гранатовых" уступает лишь трем футболистам.

Серхио Бускетс вышел в стартовом составе Барселоны в поединке 18-го тура чемпионата Испании против Гранады.

Для испанского полузащитника данное появление стало 600-ым в футболке "сине-гранатовых", что позволило ему выйти на четвертое место по количеству матчей, сообщает Opta.

Бускетс уступает лишь Андресу Иньесте (674), Лионелю Месси (752) и Хави (767). Буквально недавно полузащитник обошел Пуйоля.

Напомним, что летом Рональд Куман был готов расстаться с Серхио Бускетсом.

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