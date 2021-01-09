Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура испанской Примеры, в котором сыграют Осасуна и мадридский Реал.

Поединок между Осасуной и мадридским Реалом будет завершать субботнюю часть программы восемнадцатого тура испанской Ла Лиги.

Ягоба Аррасате, по сравнению с игрой против Реала Сосьедад (1:1), сделал лишь одну замену в стартовом составе своей команды: в центре поля Ойер заменил Кальво.

От Зинедина Зидана, в силу дисквалификации Дани Карвахаля, изменений последовало больше. Место правого защитника занял Лукас Васкес, а в атакующей линии получит игровое время Эден Азар.

Осасуна: Эррера — Видаль, Адриан, Д. Гарсия, Крус — Торрес, Ойер, Монкайола, Перес — Кальери, Р. Гарсия.

Запасные: Маркес, Альварес, У. Гарсия, Хони, Барха, Ронкалья, Будимир, Брэндон, Гальего, Навас, Мартинес, Аймар.



Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Азар.