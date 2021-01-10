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Гранада — Барселона, getty images
10 января 2021, 00:20
Барселона в рамках поединка 18-го тура чемпионата Испании гостила у Гранады и добилась разгромной победы.
Подопечные Рональда Кумана отправили в ворота соперника четыре безответных мяча усилиями Месси и Гризманна.
Обзор матча:
Гранада — Барселона 0:4
Голы: Гризманн, 12, 63, Месси, 35, 42
Гранада: Силва — Дуарте, Санчес, Фулькье, Нева (Вальехо, 46) — Монторо (Милья, 46), Эррера (Соро, 67), Этеки, Пуэртас, Мачис (Кенеди, 65) — Сольдадо (Суарес, 46).
Барселона: тер Штеген — Дест (Фирпо, 81), Умтити, Мингеса, Альба - Бускетс, де Йонг (Пьянич, 65), Педри (Тринкау, 73) — Дембеле (Пуч, 73), Гризманн, Месси (Брайтвейт, 65).
Предупреждения: Сольдадо, Суарес — Мингеса, Бускетс, Альба
Удаление: Вальехо, 78