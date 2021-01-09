Испания

Главный тренер каталонцев дал комментарий после матча.

Барселона в рамках поединка 18-го тура чемпионата Испании гостила у Гранады и добилась разгромной победы.

Рональд Куман после матча отметил, что Лионель Месси необходим команде для завоевания титулов.

"[Завоевание титулов] зависит не только от одного игрока. Это зависит от менталитета команды. Если все в порядке и в лучшей форме, они могут бороться. Из-за отрыва от лидеров будет сложно, но на этой неделе мы сыграли хорошо, что вселяет в меня уверенность.

Барселоне нужен Месси из-за его важности и эффективности. Он нужен нам, чтобы бороться за титулы. Как и для остальной команды, начало сезона был плохим, но он всегда был мотивирован. Сейчас он забивает больше", — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, что Месси первым в Ла Лиге забил не менее 10 голов в 15 сезонах подряд.