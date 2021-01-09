Испания

Два мяча команды Зидана были отменены из-за офсайдов.

Поздний субботний поединок, который и вовсе мог не состояться. В пятницу, восьмого января, из аэропорта Мадрида, погруженного под внушительный слой снежного покрова, вылетел только один самолет — с четырехчасовой задержкой действующий чемпион Испании отправился на гостевое противостояние против Осасуны в рамках восемнадцатого тура национального первенства.

Ситуация в турнирной таблице Ла Лаги была таковой, что пространства для маневра у "сливочных" не оставалось. Даже несмотря на победу в дерби против Атлетико (2:0), коллектив Зидана все еще серьезно уступал команде Симеоне по потерянным на данный момент сезона очкам. Результат отчетной игры, с точки зрения борьбы первую строчку, мог лишь придать дополнительной мотивации "матрасникам", чья игра в этот уик-энд была перенесена из-за все той же непогоды.

Как оказалось, пока Реал четыре часа сидел на борту самолета на взлетно-посадочной полосе мадридского аэропорта, настроение у игроков команды Зидана поубавилось. А когда, все же, удалось добраться до пункта назначения, то оказалось, что местные агрономы не совсем в курсе, как противостоять столь редкому для страны погодному явлению. Газон на Рейно-де-Наварра, мягко говоря, оставлял желать лучшего, а футболисты на нем смотрелись уж очень неуклюже.

Как итог, за первый тайм мы увидели лишь один удар в створ ворот. И тот — на счету хозяев поля: на 30-й минуте Аридан ударом головой из центра штрафной размял Куртуа. Гости старались играть в привычный для них футбол, но комбинации и вычурные передачи не удавались по вышеназванным причинам. Мадридский клуб из-за этого смотрелся скованным в своих действиях, и так и не сумел обострить ситуацию до перерыва.

Зидан сумел за короткую паузу настроить свою команду на атакующий лад, после чего Реал перешел на более простой стиль исполнения, который тут же начал давать определенные результаты. Голкипер Эррера впервые серьезно вступил в игру, когда на 49-й минуте отразил удар из полукруга у штрафной в исполнении Асенсио. Не менее эффектно ему удалось отразить и удар головой в упор от Бензема уже через несколько атак Мадрида, после чего Карим таки затолкал мяч в сетку, но всего старания свел на нет поднятый флажок бокового арбитра.

По аналогичной причине, но уже в финальном отрезке поединка, будет аннулирован точный удар Серхио Рамоса, который в касание из пределов вратарской замкнул передачу с правого фланга от все того же 9-го номера "сливочных". Было ли что-то еще в этой игре со стороны гостей? Скорее нет, чем да. Реал наиграл на 85% от забитого мяча, но решающего воздействия так и не смог совершить. Осасуна однажды удачно сходила в атаку, но удар Торреса над воротами в завершении подачи Рубена — признанного лучшим игроком матча — с левого фланга ушел высоко над цель. Грустные "нули".

В следующем туре Осасуна сыграет гостевой матч против Гранады, а мадридский Реал отправится в гости к Алавесу, но эта игра для подопечных Зидана пройдет уже после баталий за Суперкубок Испании.Осасуна — Реал 0:0Эррера — Видаль, Аридан, Д. Гарсия, Крус — Торрес, Ойер, Монкайола, Перес — Кальери (Будимир, 77), Р. Гарсия (Хони, 77).Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич (Иско, 75) — Асенсио (Вальверде, 65), Бензема, Азар (Мариано, 75).