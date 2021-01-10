Испания

Менеджер недоволен условиями проведения поединка.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итог поединку Примеры, в котором его команды сыграла вничью против Осасуны (0:0).

"Мы плохо справились, но на таком поле мы сделали все, что могли. Это был не футбол. Мы даже не знаем, когда вернемся в Мадрид.

Повторюсь, это не футбол. Этот матч нужно было отменить, но это уже в прошлом. Условия для игры были неподходящими", — приводит слова Зидана Marca.

Известно, что из-за снежной бури Реал не мог вылететь на выездной поединок в течение пяти часов. Кроме того, матч между Атлетико и Атлетиком был вовсе отменен из-за погодных условий.