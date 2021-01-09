Испания

Сообщается, что Баскский клуб так и не смог добраться до Мадрида.

Матч 18-го тура Ла Лиги между Атлетико и Атлетиком перенесен в связи с неутихающим в Мадриде снегопадом.

Как сообщается официальный сайт Атлетико, временное закрытие аэропорта Барахас и плохие погодные условия помешали гостям добраться до испанской столицы.

Столкнувшись с этой ситуацией, Ла Лига сегодня утром обратилась испанскому спортивному Комитету с просьбой отложить данную встречу, учитывая исключительные обстоятельства, вызванные штормом Филомена.

Последний утвердил решение отложить сегодняшний поединок. Новую дату встречи будет объявлено в ближайшие дни.

Ожидается, что в Мадриде может выпасть до 20 см осадков. В городе объявлен красный уровень тревоги.