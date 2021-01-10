Испания

Команды забили на двоих три мяча во втором тайме, несмотря на "сухую" первую половину встречи.

Завершился поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором Леванте сошелся в противостоянии с Эйбаром.

Команды провели безрезультативный первый тайм, но после перерыва гости открыли счет в матче благодаря голу Инуи.

Впрочем, удержать минимальное преимущество в счете Эйбару не удалось, поскольку Леванте удалось не только отыграться, но и добыть волевую победу.

Леванте — Эйбар 2:1

Голы: Мелеро, 65, Моралес, 76 — Инуи, 51

Леванте: Фернандес, Мирамон, Дуарте, Постиго (Коке, 80), Клерк, Мальса (Леон, 62), Радоя, Де Фрутос (Сон, 86), Рохер Марти (Тоньо, 86), Дани Гомес (Мелеро, 62), Моралес.

Эйбар: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бигас, Посо (Леон, 83), Экспосито (Ресио, 89), Диоп, Инуи (Кике Гонсалес, 89), Рафа Соареш (Родригес, 72), Кике Гарсия, Энрик (Муто, 73).

Предупреждения: Мальса, Моралес.