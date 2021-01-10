Испания

Испанский специалист подписал с андалусийцами новое соглашение до 2024 года.

Севилья на своем официальном сайте объявила о продолжении сотрудничества с главным тренером первой команды Хуленом Лопетеги.

"Красно-белые" подписали с испанским специалистом новый контракт до лета 2024 года, тогда как предыдущее соглашение было рассчитано до 2022 года.

Напомним, что Хулен Лопетеги возглавил андалусийцев в июне 2019 года. В первом же сезоне ему удалось завоевать с Севильей Лигу Европы, обыграв в финале Интер.

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