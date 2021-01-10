Испания

Команда Серверы добыла уверенную победу.

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги Кадис обыграл Алавес (3:1).

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Хозяев вперед вывел Алекс Фернандес, а Хоселу счет сравнял.

В начале второй половины игры Родригес из Алавеса получил красную. На 56-й Лосано вывел Кадис вперед, а через 12 минут пришла очередь забивать Негредо.

Кадис прервал пятиматчевую серию без побед и поднялся на девятое место. Алавес расположился на 14-й позиции.

Кадис - Алавес 3:1

Голы: Алекс, 15, Лосано, 56, Негредо, 68 — Хоселу, 23

Кадис: Ледесма, Карселен, Фали Хименес (Гарридо, 82), Кала, Эспино, Алекс Фернандес, Йонссон, Переа, Алькала, Лосано (Хименес, 82), Негредо.

Алавес: Пачеко, Дуарте, Агиррегабириа, Родригес, Лежен, Хота (Ману Гарсия, 57), Батталья (Келлер, 75), Пина (Пере Понс, 75), Риоха (Сайнс, 82), Дейверсон (Мендес, 57), Хоселу.

Предупреждения: Фали Хименес, Пина, Дейверсон, Родригес.

Удаление: Родригес.