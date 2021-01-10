Команда Серверы добыла уверенную победу.
Кадис - Алавес, Getty images
10 января 2021, 19:11
В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги Кадис обыграл Алавес (3:1).
В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Хозяев вперед вывел Алекс Фернандес, а Хоселу счет сравнял.
В начале второй половины игры Родригес из Алавеса получил красную. На 56-й Лосано вывел Кадис вперед, а через 12 минут пришла очередь забивать Негредо.
Кадис прервал пятиматчевую серию без побед и поднялся на девятое место. Алавес расположился на 14-й позиции.
Кадис - Алавес 3:1
Голы: Алекс, 15, Лосано, 56, Негредо, 68 — Хоселу, 23
Кадис: Ледесма, Карселен, Фали Хименес (Гарридо, 82), Кала, Эспино, Алекс Фернандес, Йонссон, Переа, Алькала, Лосано (Хименес, 82), Негредо.
Алавес: Пачеко, Дуарте, Агиррегабириа, Родригес, Лежен, Хота (Ману Гарсия, 57), Батталья (Келлер, 75), Пина (Пере Понс, 75), Риоха (Сайнс, 82), Дейверсон (Мендес, 57), Хоселу.
Предупреждения: Фали Хименес, Пина, Дейверсон, Родригес.
Удаление: Родригес.