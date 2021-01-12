Испания

Хозяева отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Гранада принимала Осасуну на своем поле в рамках перенесенного поединка четвертого тура чемпионата Испании и добилась победы с комфортным счетом.

Хозяева открыли счет на 22-ой минуте встречи усилиями Суареса, а удвоили преимущество в конце первой половины благодаря автоголу Эрреры.

Гранада - Осасуна 2:0

Голы: Суарес, 22, Эррера, 45+1 (в свои ворота)

Гранада: Руй Силва — Херман Санчес, Нева, Дуарте, Пепе Санчес (Перес, 74) — Эррера, Гоналон (Этеки, 54), Кенеди (Пуэртас, 65), Монторо (Милья, 65) — Мачис (Сольдадо, 74), Суарес.

Осасуна: Эррера — Давид Гарсия, Хуан Крус, Аридане, Ронкалья — Торрес, Ойер (Торро, 63), Рубен Гарсия (Барха, 71), Монкайола — Родригес (Будимир, 63), Кальери (Гальего, 71).

Предупреждения: Дуарте, Ойер, Гарсия Р., Гарсия Д., Энрик