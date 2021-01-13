Испания

Football.ua представляет анонс поединка полуфинала Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании — турнир с достаточно сложной историей, который менял свой формат неоднократно уже в XXI веке. Решающие поединки за данный трофей организаторы умудрялись перенести в Саудовскую Аравию, где участники впервые в истории столкнулись с "форматом четырех". Подобный стиль проведения финальной части, как видим, прижился, однако вернуть поединки в Испанию "помог" не утихающий коронавирус COVID-19.

Реал Сосьедад — Барселона

Среда, 13 января, 22:00. Нуэво Эль Арканхель, Кордова. Трансляция на сервисе Megogo.

Уникальная ситуация имеет возможность сложиться, после завершения матчей полуфинального раунда. Мы имеем все шансы на то, что баскский финал Кубка Испании-2019/20, который до сих пор не удалось провести, повторится в рамках решающего поединка за Суперкубка. В прошлом сезоне каталонская Барселона и мадридский Реал не сумели помешать Реалу Сосьедад и Атлетику добраться до ключевого противостояния, поэтому в этот раз общепринятые гранды будут стараться не дать себя в обиду.

Команду из Сан-Себастьяна, согласно воле жребия, взяли на себя "блаугранас". Приход Рональда Кумана на пост главного тренера Барселоны в конце прошлого футбольного года многими был воспринят неоднозначно, а результаты команды на первых порах только подогревали споры относительно ошибки руководства клуба в момент приглашения нидерландского специалиста. Однако критики куда-то пропали, стоило "сине-гранатовым" набрать солидный ход.

Текущие кондиции каталонцев — полноправный претендент на чемпионский титул, который, впрочем, еще не особо способен навязать борьбу мадридскому Атлетико. Однако своих прямых конкурентов коллектив Кумана начал обыгрывать с завидным постоянством. Пострадал от рук Барсы и их соперник по предстоящей дуэли, когда команды в середине декабря встречались на Камп Ноу (2:1). Предыдущая игра для "блаугранас" так и вовсе, прошла сверхуспешно — Гранада была разбита в эффектном стиле (4:0).

У фанатов Реал Сосьедада есть достаточно поводов для беспокойства. "Королевский" клуб вполне имел право называть себя таковым в начале сезона, когда успешные результаты поджидали подопечных Иманоля Альгуасиля практически на каждом шагу. Однако в последний месяц 2020 года ситуация для команды из Сан-Себастьяна значительно ухудшилась, а в праздничный период все и вовсе стало совсем плохо.

К слову, именно с гостевого матча против Барселоны началась негативная серия Реала Сосьедад, состоящая из трех поражений кряду, которую удалось немного скрасить лишь победой в баскском дерби (1:0). В предыдущей своей игре "бело-голубые" не устояли в голевой феерии против андалузской Севильи (2:3).

Не сыграют: Арамбарри, Наварро, Гонсалес, Пачеко — Коутиньо, Пике, Фати, Роберто, де ла Фуэнте, Матеус.

Статистика личных встреч

Всего игр: 162 (32 победы Реала Сосьедад, 35 ничьих, 95 побед Барселоны), забитые голы 160:328.

На поле Реал Сосьедад: 79 матча (29 побед Реала Сосьедад, 27 ничьих, 23 победы Барселоны), забитые голы 111:112.

На поле Барселоны: 83 матча (3 победы Реала Сосьедад, 8 ничьих, 72 победы Барселоны), забитые голы 49:216.