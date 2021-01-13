Испания

Хавбек "матрасников" прокомментировал победу над Севильей.

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес поделился впечатлениями после перенесенного поединка 1-го тура с Севильей.

"Я очень рад, что помог команде забитым голом. Это мой первый мяч в этом сезоне, и я хочу посвятить его своей жене и дочери, которая скоро родится.

Это важная победа, но еще важнее ежедневная работа. Не только физическая работа в рамках клуба, но и за его пределами. Все эти усилия в итоге дают результат.

Я хочу поблагодарить фанатов, которые приехали, чтобы поддержать нас. Это мелочи, но они важны. Я продолжаю работать, чтобы они гордились", — приводит слова Сауля Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Атлетико — Севилья.