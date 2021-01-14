Вашему вниманию видеообзор поединка Суперкубка.
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14 января 2021, 11:49
В рамках полуфинального поединка Суперкубка Испании Барселона по серии пенальти сумела обыграть Реал Сосьедад, выйдя в финал турнира.
Напомним, в решающем поединке команда Кумана сыграет с победителем пары Реал — Атлетик.
Реал Сосьедад – Барселона 1:1 (по пенальти – 2:3)
Голы: Оярсабаль, 51 (пен) — Де Йонг, 39.
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабел (Сальдуа, 91), Ле Норман, Субельния, Монреаль — Мерино, Гевара (Субименди, 106), Гуриди (Барренечеа, 81) — Порту (Янузай, 102), Исак (Жозе, 91), Оярсабаль.
Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Фирпо, 113), Араухо, Ленгле, Альба, — Педри (Пьянич, 91), Бускетс (Пуч, 91), де Йонг — Гризманн, Брэйтвэйт (Тринкао, 78), Дембеле.
Предупреждения: Ле Норман, 58 — Дембеле, 55, Мингеса, 97.