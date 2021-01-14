Похоже, хорват остается в мадридской команде.
Лука Модрич, getty images
14 января 2021, 14:35
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич рассказал о том, как проходят переговоры о новом контракте. Текущее соглашение истекает будущим летом.
"Всего рассказать не могу. Я веду переговоры с клубом, все движется в правильном направлении. В целом, ничего не поменялось.
Я счастлив в Мадриде, стараюсь упорно работать на тренировках, чтобы быть конкурентоспособным. Возраст — не проблема", — приводит слова Модрича Goal.
Ранее сообщалось, что хорватский футболист впервые за свою восьмилетнюю карьеру в Реале забил гол головой.