Испания

Похоже, хорват остается в мадридской команде.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич рассказал о том, как проходят переговоры о новом контракте. Текущее соглашение истекает будущим летом.

"Всего рассказать не могу. Я веду переговоры с клубом, все движется в правильном направлении. В целом, ничего не поменялось.

Я счастлив в Мадриде, стараюсь упорно работать на тренировках, чтобы быть конкурентоспособным. Возраст — не проблема", — приводит слова Модрича Goal.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист впервые за свою восьмилетнюю карьеру в Реале забил гол головой.