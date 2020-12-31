Испания

Хорватский полузащитник смог удивить соперника.

Действующий чемпион Испании в поединке шестнадцатого тура Ла Лиги отправился на гостевой поединок против Эльче и не смог добиться победы.

Лука Модрич забил на 20-ой минуте матча, поразив ворота соперника ударом головой.

Как сообщает Opta, хорватский полузащитник забил головой впервые в футболке Реала. На счету Модрича 364 матча за мадридцев, в которых он забил 26 голов.

В текущем сезоне хорватский футболист провел 20 поединков во всех турнирах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что хорватский полузащитник в ближайшее время может продлить действующий контракт с клубом.