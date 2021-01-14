"Королевский клуб" столкнулся с проблемами.
Зинедин Зидан
14 января 2021, 23:00
В рамках 1/2 финала Суперкубка Испании мадридский Реал встречается с Атлетиком из Бильбао.
Уже в первом тайме номинальные гости дважды поразили ворота Тибо Куртуа.
Сначала "базар Привоз" устроил Варан, после ошибки которого счет открыл опытный Рауль Гарсия.
После же Васкес в штрафной сфолил, и арбитр показал на 11-метров. Гарсия спокойно развел мяч и Куртуа по разным углам.
Отметим, что на Football.ua можно следить за данным матчем с помощью текстовой онлайн-трансляции.
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