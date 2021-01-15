Испания

Клуб из Бильбао пробился в финал Суперкубка Испании.

Главный тренер Атлетика Марселиньо прокомментировал победу над мадридским Реалом в 1/2 финала Суперкубка Испании (1:2).

"Приятные ощущения. Победа над Реалом всегда приносит удовольствие. Мои футболисты проявили самоотдачу и сумели проделать большой объем работы.

С первых дней мы с игроками нашли взаимопонимание. Именно благодаря этому Атлетик впервые за 11 матчей обыграл Реал. Да, нам повезло, что игру с Атлетико перенесли. У нас было больше времени на подготовку", — цитирует Марселиньо Marca.

Отметим, что в финале Суперкубка страны клуб из Бильбао встретится с каталонской Барселоной, которая прошла Реал Сосьедад. Финал турнира состоится 17-го января.

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