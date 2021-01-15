Испания

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Атлетик сенсационно выбил Реал из Суперкубка Испании и пробился в финал, в котором сойдется с Барселоной.

Уже к 18-й минуте поединка форвард Атлетика Рауль Гарсия открыл счет в поединке, а под конец первого тайма сумел оформить дубль.

Реал отыграл один мяч только в середине второй половины встречи. Карим Бензема поразил ворота соперника, сделав счет 1:2.

На 83-й минуте матча француз сравнял счет, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Вашему вниманию видео голов и обзор данного поединка:

Реал – Атлетик 1:2

Голы: Бензема, 73 — Рауль Гарсия, 18, 37

Реал: Куртуа — Менди, Рамос, Варан (Начо, 46), Васкес — Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 68) — Азар (Винисиус, 67), Бензема (Диас, 89), Асенсио.

Атлетик: Симон — Баленсиага (Морсильо, 79), Мартинес, Нуньес, Капа (Лекуэ, 68) — Муньяин (Беренгер, 71), Венседор (Весга, 68), Дани Гарсиа, Де Маркос — Уильямс, Рауль Гарсия (Вильялибре, 79).

Предупреждения: Васкес, 36, Кроос, 84 — Капа, 56, Дани Гарсия, 85, Симон, 88.