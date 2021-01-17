Испания

Нападающий Атлетика рассказал о своем настроении перед финалом Суперкубка Испании.

Иньяки Вильямс хочет не только получить удовольствие от игры против Барселоны в финале Суперкубка, но и выиграть трофей.

"Этот турнир может стать для Атлетика историческим, – цитирует форварда Marca. – Мы уже выбили из розыгрыша Реал, и если сможем одолеть в финале Барселону, это будет здорово".

"Мы всегда стараемся играть так, чтобы удовольствие получали болельщики и мы сами, но когда есть возможность выиграть трофей, это придает дополнительную мотивацию. Нам не так уж часто выпадает возможность выиграть титул, поэтому постараемся ее не упустить".

"Атлетик всегда сложно обыграть, в первую очередь из-за того, что мы не просто коллектив коллег, а друзья, каждый из которых готов отдать все для других. И не важно, будет играть Месси или нет, мы постараемся сделать так, чтобы этот матч Барселона запомнила надолго. Даже если они победят, победа достанется им немалой кровью".

Матч Барселона — Атлетик состоится в воскресенье, 17 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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