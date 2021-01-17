Испания

Легендарный форвард дебютировал в качестве тренера профессионального клуба.

В воскресенье, 17 января, состоялся профессиональный тренерский дебют Фернандо Торреса — сообщает Marca.

В среду, 13 января, Торреса назначили тренером второй команды Атлетико, выступающей в 5-й группе Сегунды В.

Атлетико В, занимающий предпоследнее место в своей группе, сыграл вничью на выезде против Побленсе — 1:1.

С сентября 2020 года Фернандо входил в тренерский штаб молодежной команды Атлетико.

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