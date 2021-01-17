Легендарный форвард дебютировал в качестве тренера профессионального клуба.
Фернандо Торрес, Getty Images
17 января 2021, 15:13
В воскресенье, 17 января, состоялся профессиональный тренерский дебют Фернандо Торреса — сообщает Marca.
В среду, 13 января, Торреса назначили тренером второй команды Атлетико, выступающей в 5-й группе Сегунды В.
Атлетико В, занимающий предпоследнее место в своей группе, сыграл вничью на выезде против Побленсе — 1:1.
С сентября 2020 года Фернандо входил в тренерский штаб молодежной команды Атлетико.
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