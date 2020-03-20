Особистості Ліверпуля

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg продолжает цикл, посвященный истории Красных.

2007 год. Фернандо Торрес вместе с девушкой гуляет по парку, и тут у него звонит телефон. Незнакомые цифры. Обычно Торрес не поднимает трубку в таких случаях, но здесь английский номер – а значит, это могут быть его друзья Пепе Рейна или Сеск Фабрегас. Он отвечает. Это Рафаэль Бенитес: "Я хочу, чтобы ты играл за Ливерпуль".

Когда тебя зовет клуб, дважды за три года игравший в финале Лиги чемпионов, нужно, как минимум, подумать. Торрес был любимчиком фанатов Атлетико, которые называли его El Niño ("Малыш"). Футболист дебютировал за "матрасников" в 17 лет, а в 19 уже стал самым молодым капитаном в истории клуба. Однако Фернандо хотел попробовать что-то новое и понимал, что средства от его продажи здорово помогут клубу в финансовом плане.

Ливерпуль был очень близок Фернандо по духу – еще в Атлетико на его капитанской повязке были нанесены слова You'll never walk alone. Склоняло к трансферу и наличие испанцев в Мерсисайде – не только Рафаэль Бенитес на тренерской скамье, но и Пепе Рейна с Хаби Алонсо в раздевалке, что сулило быструю адаптацию.

А еще в Ливерпуле был Стивен Джеррард. "Я был большим фанатом Стиви еще до перехода в Ливерпуль. Все в футболе относились к нему подобным образом. Так что возможность играть с Джеррардом была для меня огромным аргументом при выборе Ливерпуля. Тогда я понял, что мне нужно совершенствовать свою игру – и у Стиви было все, в чем я нуждался", — будет рассказывать позже Торрес.

Как бы фанаты Атлетико ни хотели сохранить Фернандо, но Ливерпуль предоставил руководству "матрасников" рекордные для себя 38 миллионов причин, чтобы расстаться с нападающим – и это в 2007 году! Для сравнения, годом ранее Челси лишь на шесть миллионов больше заплатил Милану за обладателя Золотого мяча Андрея Шевченко.

О том, насколько сильно верит в Торреса Ливерпуль, говорил не только трансферный ценник. Фернандо сходу получил девятый номер – тот самый, который среди прочих носили лучший бомбардир в истории "красных" Иан Раш и любимец фанатов команды Робби "Бог" Фаулер.

Фернандо не подкачал. Он не забил в первом матче против Вест Хэма, но уже в следующей игре с Челси связка Джеррард – Торрес начала работать. Стиви из центрального круга выдал пас на Фернандо, уход от несчастного Таля Бен-Хаима и удар под дальнюю штангу – и первый гол в Англии готов! Всего Эль Ниньо в первом сезоне наколотил 33 гола за Ливерпуль – рекорд клуба, который продержался аж до 2018 года, пока его не побил монструозный Мохаммед Салах.

Любовь Торреса к футболу приводила к тому, что он не один вечер проводил за просмотром матчей Премьер-лиги, а игровой интеллект позволял уяснить манеру игры будущих соперников и адаптироваться к ней. Быстрый, юркий, с поставленным ударом – Нандо быстро стал кумиром местных мальчишек, а также удостоился кричалок в свою честь от легендарного Копа.

После ударного первого сезона в Англии, а также победоносного Евро-2008, где Фернандо забил два гола (победный шведам в группе и единственный в финале с Германией), Торрес был назван в числе претендентов на Золотой мяч. Это было начало эры Криштиану Роналду и Лионеля Месси, ну а Фернандо стал первым "лучшим среди остальных", заняв третье место. "Я летел в частном самолете – это был шок! Не мог поверить, что меня номинировали. Никогда не думал, что буду достаточно хорош, чтобы меня пригласили на такое мероприятие. Стивен Джеррард поддерживал меня, говорил, что я могу быть лучшим в мире. И я понимал, что так думают все в Ливерпуле. Это помогло мне почувствовать, что все возможно, что все реально", – рассказал футболист.

В первом сезоне Торреса Ливерпуль, несмотря на 24 гола испанца в Премьер-лиге, занял лишь 4-е место. В Лиге чемпионов "красные" дошли до полуфинала, где их ожидала встреча с принципиальным соперником – Челси. Матч на Энфилде закончился 1:1, что дало "синим" небольшое преимущество перед ответной встречей. Дидье Дрогба открыл счет на Стэмфорд Бридж, но Торрес ответил своим голом, и игра перетекла в экстра-тайм. Там Челси забил еще дважды (снова Дрогба, а потом Фрэнк Лампард). Райан Бабель подарил надежду за три минуты до конца, но на большее гостей не хватило – 2:3 и вылет из Лиги чемпионов.

А в следующей Лиге чемпионов мерсисайдцев в группе ожидал Атлетико. В первом матче в Мадриде Фернандо Торрес не смог сыграть из-за травмы. Ко второй игре Эль Ниньо уже был готов, но Рафаэль Бенитес не стал рисковать и снова оставил воспитанника "матрасников" на трибунах. Оба матча закончились по 1:1, и Ливерпуль в итоге вышел из группы первым, а мадридцы стали вторыми.

Сыграть против бывшего клуба Фернандо тогда не удалось, но уже в 1/8 финала судьба вернула ему должок, выдав в соперники главного врага – Реал. Во время своего "атлетического" этапа карьеры Торрес не раз обыгрывал Барселону, но вот взять верх над соседями по городу не удалось ни единожды.

К матчу Ливерпуль подходил не в лучшем состоянии, умудрившись растерять семиочковое преимущество в Премьер-лиге перед Манчестер Юнайтед, с публичными и не очень справедливыми наездами Рафаэля Бенитеса и слухами о возможной отставке испанского тренера. То ли дело – Реал, выдавший под руководством Хуанде Рамоса серию из девяти побед подряд в Ла Лиге.

Стивен Джеррард не смог сыграть из-за травмы, Фернандо Торрес повредил голеностоп и покинул поле на 62-й минуте, но гола Йосси Бенаюна головой (!) оказалось достаточно для выездной победы 1:0. "Ничего… Случайность", – подумали испанские газеты. На следующий день Marca была уверена, что дальше пройдут "сливочные": заголовок "Это Энфилд. И что с того?" буквально кричал об этом.

А спустя две недели испанские журналисты увидели, что такое Энфилд. Джеррард вернулся после травмы, Торрес тоже вышел в старте – на уколах. И уже через 16 минут Эль Ниньо воспользовался пасом Дирка Куйта и поразил пустые ворота – 1:0! Дальше последовал гол Джеррарда с пенальти, гол его же из игры и последний гвоздь в крышку "сливочного" гроба – от Андреа Доссены! 4:0. Вот вам и Энфилд!

Спустя четыре дня Фернандо еще больше влюбил в себя скаузеров: мало того, что сравнял счет, начав разгром Манчестер Юнайтед (4:1), так еще и показал им "пять" – напоминая о том, сколько у Ливерпуля Кубков европейских чемпионов. Девять лет спустя принадлежащий Ливерпулю Гарри Уилсон забьет на Олд Траффорд за Дерби Каунти и повторит этот знаменитый жест испанца.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Ливерпуль ожидал до чертиков знакомый Челси. Шестая минута – и Энфилд ревет в восторге от очередного гола Торреса. Продолжения не последовало, дубль Бранислава Ивановича и гол Дидье Дрогба принесли Челси очень комфортное преимущество 3:1 после выездного матча.

В ответной встрече Ливерпуль начал шустро, к 28-й минуте забив дважды. Счет все еще устраивал Челси, и команде Рафаэля Бенитеса необходимо было забивать третий выездной гол. Однако во второй половине Челси отправил "красных" в нокдаун благодаря трем эффектным ударам от Дрогба, Алекса и Лэмпарда – 3:2 к 76-й минуте. Торрес, у которого игра в этот вечер не шла, покинул поле на 80-й минуте, а к 83-й Ливерпуль уже вел 4:3 – оставалось забить еще один мяч. И гол был забит, только Фрэнком Лампардом в ворота Пепе Рейны – 4:4, и Ливерпуль покинул турнир.

Премьер-лигу "красные" тоже не выиграли. Несмотря на лучшую разницу мячей, они отстали от Манчестер Юнайтед на четыре очка.

50 голов Торреса в 84 матчах стали достаточно весомым аргументом для клуба, чтобы предложить форварду новый контракт. В августе 2009 Нандо стал пятым за два месяца человеком, продлившим соглашение с "красными" – после Рафаэля Бенитеса, Стивена Джеррарда, Дирка Куйта и Даниэля Аггера. В сентябре Торрес забивает пять мячей в Премьер-лиге и становится лучшим игроком месяца.

Клубный сезон-2009/10 закончился для Эль Ниньо еще в апреле. Он был вынужден лечь на операцию из-за разорванного хряща в правом колене. Несмотря на это, Фернандо с 22 голами стал лучшим бомбардиром Ливерпуля.

Набрать форму к чемпионату мира Торрес не успел. Он поехал в ЮАР, но хоть и пользовался доверием Висенте Дель Боске, проявить себя не сумел: Фернандо сыграл во всех матчах турнира, но не то, что не отметился голом или ассистом – ни разу даже не сыграл от свистка до свистка.

Тем не менее, в Ливерпуль, которым руководил уже Рой Ходжсон, испанец вернулся в статусе чемпиона мира. В прессе ходили слухи об интересе Челси, но Фернандо остался. 22 января 2011-го Ливерпуль разгромил Вулверхэмптон, а Фернандо Торрес забил свои 80-й и 81-й голы за "красных". 81-й стал последним. 31 января 2011 испанец перебрался в Челси, став шестым самым дорогим игроком в истории на тот момент.

Вчерашний любимец публики быстро превратился в презренного наемника. Ранее наполнявшие Ливерпуль футболки с фамилией Торреса теперь годились разве на то, чтобы быть демонстративно сожженными, а к традиционному "Ты никогда не будешь идти один" прибавилась вариация "Предатель всегда будет ходить один", и понадобилось немало лет, чтобы отношение к Эль Ниньо в Ливерпуле смягчилось.

В Лондоне Фернандо отработать потраченные на него деньги не сумел – травмы, груз ожиданий, тактические схемы, конкуренция с Дидье Дрогба и миллион других причин этому помешали. Да, в конечном итоге Торрес выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии, но лучшим периодом в его карьере так и остался Ливерпуль. Об этом говорит и сам Торрес: "Это было действительно особенное время для меня – три с половиной года, когда я чувствовал, что способен на все. Я достиг уровня, о котором и мечтать не мог в детстве. В Ливерпуле родился мой сын, так что я всегда буду привязан к этому городу. Было бы здорово взять однажды его на матч "красных" – и скоро я это сделаю".