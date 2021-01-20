Испания

Подопечные Лопетеги набрали три очка на выезде.

Севилья в рамках поединка девятнадцатого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Алавесу и добилась непростой победы.

"Нервионцы" могли упустить победу на заключительных минутах, но хозяева не смогли реализовать пенальти.

Алавес — Севилья 1:2

Голы: Мендес, 12 — Эн-Несири, 3, Сусо, 30

Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Химо Наварро, Агиррегабириа (Сайнс, 63) — Мендес (Дейверсон, 69), Пина (Ману Гарсия, 87), Риоха (Хота, 69), Батталья, Лагуардиа — Хоселу.

Севилья: Буну — Кунде, Гомес, Навас, Акунья — Жордан (Гудель, 78), Ракитич — Окампос (де Йонг, 63), Фернандо, Сусо (Оливер Торрес, 90) — Эн-Несири (Васкес, 90).

Предупреждения: Лежен, Мендес, Понс — Эн-Несири, Буну, Навас