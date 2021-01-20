Испания

В Испании вынесено решение по громкому судебному иску.

Как сообщает локальное ежедневное издание Diaride Girona, Уголовный суд №3 в Сан-Себастьяне приговорил действующего футболиста Жироны Антонио Луну и нападающего Эйбара Серхи Энрича к двум годам условного тюремного заключения за запись и трансляцию секс-видео с участием еще одной девушки в 2016-м году.

При этом, ни один из обвиняемых не окажется в тюремном заключении, а еще одного фигуранта дела — футболиста Алькорона Эдди Сильвестра Паскуаля Исрафилова, сделавшего повторную публикацию данного видеоматериала — суд оправдал.

В судебном приговоре от 23 декабря 2020 года, относительно которого еще может быть подана апелляция в провинциальный суд Гипускоа, футболисты были приговорены к двум годам тюремного заключения за раскрытие персональной информации, которые связаны с сексуальной жизнью пострадавшей.

Однако, благодаря своевременному раскаянию в совершенном преступлении и компенсации моральных издержек, а также публично принесенных извинений, оба футболиста сумели избежать серьезных последствий изначального решения.

Помимо условного тюремного срока, Луна и Энрич будут лишены избирательного права на время вынесения приговора, а также ими совместно будет выплачена компенсация в размере 110 тыс. евро в адрес потерпевший. Сообщается, что первое возмещение моральных убытков имело аналогичную величину денежных средств.

Изначально, прокуратура и пострадавшая просили пять лет лишения свободы для обвиняемых.

Антонио Луна является действующим игроком Жироны, за которую в нынешнем сезоне провел уже 13 поединков, не отметившись результативными действиями, а Серхи Энрич выступает за Эйбар, в официальных матчах которого появлялся 12 раз в новом сезоне, оформив два результативных удара.