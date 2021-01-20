Испания

Почеттино хочет усилить правый фланг обороны своей команды.

Согласно информации от ежедневного испанского издания AS, французский ПСЖ заинтересовался возможностью трансфера бразильского защитника каталонской Барселоны Эмерсона Лейте де Соуза, который на данный момент выступает в севильском Бетисе на правах арендного соглашения.

Так и не сыграв за "блаугранас" ни одного поединка, после своего трансфера из Атлетико Минейро за 12 млн евро летом 2019 года, футболист сразу же был отправлен в стан "зелено-белых" за 6 млн евро в качестве арендованного на два сезона футболиста.

Ближайшим летом соглашение Эмерсона с Бетисом подходит к концу, но, как сообщает источник, его первая игра в сине-гранатовой футболке на Камп Ноу может так и не состоятся.

Причиной тому стал серьезный интерес со стороны действующих чемпионов Франции. Леонардо, спортивный директор ПСЖ, якобы заинтересован в своем соотечественнике настолько, что готов пролоббировать его переход за 25 млн евро.

Если соглашение будет достигнуто во время текущего трансферного окна, то Бетис получит часть от этой суммы в качестве компенсации за досрочно прерванное соглашение, однако величина предложения "красно-синих" все равно позволит Барселоне закрыть часть дыры в бюджете клуба.

В текущем сезоне на счету Эмерсона уже 16 поединков на за Бетис, в рамках которых он сумел по разу отличиться голом и результативной передачей.

Ближайший матч с участием 22-летнего правого защитника может состоятся в среду, 20 января, когда Бетис дома сыграет против Гранады в рамках испанской Ла Лиги.