Почеттино хочет усилить правый фланг обороны своей команды.
Эмерсон (слева) и Гаиска Ларрасабаль, Getty Images
20 января 2021, 14:00
Согласно информации от ежедневного испанского издания AS, французский ПСЖ заинтересовался возможностью трансфера бразильского защитника каталонской Барселоны Эмерсона Лейте де Соуза, который на данный момент выступает в севильском Бетисе на правах арендного соглашения.
Так и не сыграв за "блаугранас" ни одного поединка, после своего трансфера из Атлетико Минейро за 12 млн евро летом 2019 года, футболист сразу же был отправлен в стан "зелено-белых" за 6 млн евро в качестве арендованного на два сезона футболиста.
Ближайшим летом соглашение Эмерсона с Бетисом подходит к концу, но, как сообщает источник, его первая игра в сине-гранатовой футболке на Камп Ноу может так и не состоятся.
Причиной тому стал серьезный интерес со стороны действующих чемпионов Франции. Леонардо, спортивный директор ПСЖ, якобы заинтересован в своем соотечественнике настолько, что готов пролоббировать его переход за 25 млн евро.
Если соглашение будет достигнуто во время текущего трансферного окна, то Бетис получит часть от этой суммы в качестве компенсации за досрочно прерванное соглашение, однако величина предложения "красно-синих" все равно позволит Барселоне закрыть часть дыры в бюджете клуба.
В текущем сезоне на счету Эмерсона уже 16 поединков на за Бетис, в рамках которых он сумел по разу отличиться голом и результативной передачей.
Ближайший матч с участием 22-летнего правого защитника может состоятся в среду, 20 января, когда Бетис дома сыграет против Гранады в рамках испанской Ла Лиги.